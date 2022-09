FOTO | NASA avaldas unikaalsed ülesvõtted Neptuunist ja selle kaaslastest

Postituses on märgitud, et James Webbi teleskoop tegi Neptuuni rõngastest senistest selgeima pildi, mida on näha esimest korda infrapunavalguses. „Vaadake Webbi teleskoobi kummituslikke vaateid planeedile, selle tolmurõngastele ja kuudele,“ seisab postituses.

Webbi teleskoop pildistas ka seitset Neptuuni kuud. „Kas näete seda objekti vasakus ülanurgas? See pole täht. See on Neptuuni suur ebatavaline kuu Triton! Kuna Triton on kaetud külmunud kondenseerunud lämmastikuga, peegeldab see 70% selleni jõudvast päikesevalgusest, muutes selle Webbi jaoks väga heledaks. Ülejäänud kuute kuud võib näha pisikeste täppidena, mis ümbritsevad Neptuuni ja selle rõngaid,“ lisas NASA.