FOTOD ja VIDEO | Pärnus tõmmati ajalooline purjekas vee alt välja

Video laeva ülestõstmise alustamisest:

...ja video sellest, kuidas purjekas juba pinnale oli tõusnud:

19. septembril kell 13.36 helistati Häirekeskusesse, et Pärnu linnas Jannseni kai ääres on puidust purjelaev uppunud ja sellest lekib kütust. Päästjate kohale saabudes olid sadamatöötajad reostuse poomidega juba tõkestanud. Päästjad paigaldasid ka teise rea poome, et takistada reostuse edasist levikut, ning asusid õli imavate patjade ning kangaga laeva ümbert kütust kokku korjama. Esialgsetel andmetel oli alusel umbes 50 liitrit kütust. Sündmuskohal viibisid ka Keskkonnaamet ja veepatrull, kes korjas veest esemeid kokku. Õnnetuses inimesed viga ei saanud. Päästesündmus lõpetati 16.34.

11 aastat puupurjeka kapten olnud Tarmo Mihhailov arvas Pärnu Postimehes, et tõenäoliselt oli aluse uppumise põhjus seiskunud pumbad, kuna keegi oli jätnud pikendusjuhte vihma kätte pistikud taeva poole. Mihhailov selgitas, et purjekal pole mootorit ega akut ehk siis pumbad töötasid ainult kaldavooluga.

Laeva omanikud MTÜst Jenny Kruse tegid teisipäeval ka videoüleskutse, milles palusid rahva abi laeva ülestõstmise toetamisel:

Jenny Kruse on Teise maailmasõja ajal Taanis ehitatud ja alates 2011. aastast Eestis käigus olev 2-mastiline kahveltaglasega purjelaev. Vikipeedia andmeil hakati Jenny Kruse ehitama 1944. aastal ja veesati 1946. aastal Taanis Skagenis ookeanipüügi kalalaevaks, täpsemalt Põhjamere kreveti- ja kalatraaleriks (haikutter). 1980-ndail ehitati see Rootsis Donsö saarel ümber vabaajalaevaks ja hakkas seejärel tegutsema misjonilaevana. Aastatel 2007–2011 sõitis laev Soome lipu all.

Alates juulist 2011 on Jenny Kruse omanik sama nimega mittetulundusühing Eestis ja kodusadam on Pärnu. 2012. aastal läbis laev kapitaalremondi, mille käigus vahetati välja osa plangutusest ja käigukast. Purjekaga sooritatakse suviti vabaajareise ja see täidab ühtlasi misjonilaeva ülesandeid.

Aluse kaared on tammest. Purjepind: 163 m².