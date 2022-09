FOTO | James Webbi teleskoop tegi esimesed ülesvõtted Marsist

Teadlaste sõnul on Webbi teleskoobi abiga saadud Marsi uuel „soojuskaardil“ nähtavad jahedad piirkonnad: poolused ja põhjapoolkera. Alloleval pildil on need näidatud lilla ja punasena.

Oranž ja kollane tähistavad soojemaid piirkondi. Vasakul poolel on suur kollane osa, kus Päike on peaaegu seniidis. Kollase sees olev oranž laik on kraater nimega Hellase nõgu, mis on atmosfäärimõjude tõttu tumedam.⁣