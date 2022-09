Husaarid võtavad üle Eestis paiknevate liitlasüksuste juhtimise

Viimased saabusid Eestisse nädala eest koos NATO lahingugrupi kuuenda Taani rotatsiooniga. Saksa ettevõtte Krauss-Maffei poolt ehitatud masinad on kuulsa Leopard tankide uusim versioon, mis arendati Leopard 2A5DK moderniseerimise käigus. Tänu V12 kaksik turbodiiselmootorile on 68 tonni kaaluv tank võimeline liikuma maastikul kuni 60 km/h. Lisaks on masin varustatud uue digitaalse sihtimissüsteemiga ning täielikult stabiliseeritud 120mm kahuriga.

Queen's Royal Hussars on Ühendkuningriigi soomusrügement. See moodustati 1. septembril 1993 Queen's Own Hussarite ja Queen's Royal Iiri husaaride liitmisel. Rügement ja selle eelkäijad on pälvinud 172 lahinguauhinda ja kaheksa Victoria risti.