InSight Lander saadeti Marsile 2018. aastal, et tuvastada nn „marsvärinad“ ehk seismilist aktiivsust punase planeedi pinna all. Kuid läks nii, et seadme ülitundlik tuvastustööriist tuvastas eelmisel aastal ka meteoroidi, mis põrkas Marsi pinnale: