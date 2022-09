Los Angeleses asuv LimbplastX Institute'i kliinik pakub protseduuri, mis seisneb patsientide jalaluude murdmises ja pikkuse suurendamiseks mõeldud titaanvarraste sisestamises. See pole väljamõeldis – selline operatsioon kogub USAs praegu kiiresti populaarsust.

Viimasel ajal on nõudlus teenuse järele nii palju suurenenud, et mõnikord võtab kliinik vastu kuni 50 meest kuus. Nende hulgas on suurettevõtete, nagu Google'i, Amazoni ja Microsofti töötajad, näitlejad, finantsistid ja tippjuhid.