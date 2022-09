UFED Touch 2 – võimas seade, millega Vene genotsiidivägi skännib praegu Hersonis kohalike mobiile

„Sissetungijad seisavad tänava otstes ja hakkavad üksteisele lähenema, puistates iga iga maja. Ülalt jälgib kõike droon. Nad nõuavad mobiiltelefoni ja ei lahku, kui sa telefoni ei anna. Mida enam te telefoni andmisega viivitate, seda agressiivsemad nad on. Kui telefon on liiga „puhas“ või kahtlane, viiakse see inimeste juurde, kellel on spetsiaalne sülearvuti, mis taastab kõik, isegi kui see on vormindatud,“ kirjeldati äsja Hersonis toimuvat.