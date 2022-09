„Isegi Bayraktar on eilne päev!“ Kas Iraani droonid aitavad Ukrainas pöörata sõjaõnne Venemaa kasuks?

Eelmise nädala jooksul hakkas Vene sõjavägi aktiivselt kasutama Iraanis toodetud Shahed-136 kamikaze-droone. Venelased on Iraanist ostetud droonid üle värvinud ja nimetanud ümber Geran-2-ks (vn герань 'kurereha'). Eriti aktiivselt on venelased neid droone kasutanud Ukraina tankide ja suurtükiväe positsioonide vastu. Eksperdid kardavad, et venelased hakkavad Iraani kamikaze-droonidega jahtima USA saadetud haubitsaid M777, mis oma täpsuse ja suure laskekauguse tõttu on venelastele palju peavalu tekitanud.