FOTO | Hubble pildistas universumi üht kõige haruldasemat nähtust

See objekt asub astronoomide sõnul rohkem kui 9000 valgusaasta kaugusel Sõnni tähtkujus. Teadlased oletavad, et see on näide plahvatusest, mille põhjustas massiivse noore tähesüsteemi hävimine. Kui jah, siis oleks see alles teine ​​fikseeritud juhtum universumis.