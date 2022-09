Kas tõesti elu jäljed? Marsikulgur Perseverance leidis punaselt planeedilt orgaanilisi molekule

Perseverance on leidnud vana jõe deltast olulisi proove, mis aitavad kindlaks teha, kas punasel planeedil on kunagi elu olnud. Seda teatasid NASA teadlased. Viimased paar kuud on Perseverance uurinud jõe delta jäänuseid Marsi Jezero kraatri sees, kus miljardeid aastaid tagasi asus järv.

Alates juuli algusest on kulgur kogunud Marsi pinnast neli proovi, mille ta on kividest välja puurinud. Teadlaste sõnul viitab see sellele, et mikroobid võisid selles kohas elada. „Jõe deltas uuritud kivimites on kõrgeim orgaanilise aine kontsentratsioon, mida me selle missiooni käigus kunagi saanud oleme. Nüüd on meil kivid, mis on saadud elamiskõlblikust keskkonnast ja sisaldavad orgaanilist ainet,“ ütles Perseverance'i projekti teadlane Ken Farley.