Dacia esitles Pariisis oma kaubamärgi tulevikku

Lisaks on Dacia arendamas uut rakendust, mis jälgib juhi väsimust ning soovitab asukoha põhjal kohti peatumiseks ning puhkepausi pikkust. See saab olema täpselt nii täpne, kui juht tahab ja laseb – Sa võid sinna kirjutada oma unetunnid, päevased tegevused, võimaldada telefoni kaameral sõites Su silmi jälgida jpm, ning rakendus tegeleb adekvaatsete soovituste pakkumisega.

Esiteks, vajalik ja äge. Dacia püüab minimeerida mõttetud toretsevad lisad, mis röövivad omaniku rahakotist raha ning looduselt ressursse. Seega võeti ette iga element auto juures ja mõeldi, mis on absoluutselt vajalik – ja lisati nutikaid lahendusi. Samas ei pea see tähendama agraarset ja minimalistlikku kasutajakogemust.

Need on: vajalik ja äge, robustne ja seiklemiseks valmis, säästlik omanikule ja loodusele ning lõpetuseks nauditav kliendikogemus. Iga teema jaoks oli Pariisis püsti pandud eraldi infotuba, kus sai uuendusi käega katsuda ja nende kohta küsimusi esitada.

Nüüd on brändi strateegia uueks ajastuks valmis – nagu ikka uue logo, disainielementide, identiteedi, esinduste, värvivalikute ja palju muuga. Mis aga kõige olulisem, jäädakse truuks oma bang-for-buck juurtele, kuid see ei tähenda tingimata lihtsalt odavat autot. Nüüd suunavad Daciat neli põhimõtet ning sealhulgas laieneb loomulikult ka mudelivalik.

Dacia on 18 aasta jooksul müünud 7,5 miljonit autot ning on hetkel Euroopa kolmas müüduim automark. Dacia klientide seas kasvab jõudsalt nende inimeste osakaal, kellel on küll raha, kuid kes kulutavad seda mõistlikult ning vilistavad ületarbimisele. Dacia enda senine lähenemine oma reklaamile toetab seda: Dacia on alati olnud aus bränd, mis ei keeruta turunduslikke suminasõnu vaid annab kliendile täpselt seda, mida lubab.

Robustsust ja seiklusvalmidust demonstreeriti uue lahendusega Joggeri pagasiruumis – kokku ja lahti pakitav hoiukast, millest saab umbes minutiga teha kaheinimesevoodi. Komplektis tuleb kaasa ka telk, mille saab autoga ühendada.

Dacia robustsuse osas aga on kõnekas see, et kasutatud Dacia müügihind on keskmisest 10% kõrgem, keskmine Dacia ostja Prantsusmaal aga kasutab oma autot 8 aastat ning 60% asendavad oma vana Dacia pärast seda uuega.

Dacia lähenemine säästlikkusele on samuti värskendav – kasutatakse juba olemasolevaid platvorme, vähendatakse ebavajalikke lisasid ja seeläbi ka massi, mis omakorda säästab kütust ja pikendab kuluosade eluiga. Näiteks Dacia Jogger on 300 kg kergem kui lähikonkurendid.

Keskkonnasäästule aitab kaasa kasutatud plastikutest tehtud komposiit Starkle, mida üha enam kasutama hakatakse. Juba praegu on 12% Dusteris kasutatavast plastikust taaskasutatud, tulevikusiht on 20%. Enamus sellistest osadest jäävad peitu, kuid Starkle on piisavalt stiilne ja esinduslik, et sellest ka nähtavaid osi vormida.

Lõpetuseks ka kliendikogemust puudutav – juba praegu on alanud Dacia esinduste uueks kohandamine ning ka seal kasutatakse sarnaseid lähenemisi nagu mudelivalikus. Lisaks on arenduses ka nutirakendus, mis võimaldab liitreaalsuse abil kuhu iganes kuvada Dacia mudeli, muuta selle juures värve ja muid valikuid, sinna sisse minna ja ringi vaadata jne. See on eriti kasulik, kui esinduses pole just soovitud lisadega autot kohal.

Lõpetuseks esitles Dacia ka kõiki põhimõtteid kätkevat ideeautot Manifesto – robustset, minimalistlikku elektrilist maasturit. Sellel pole aknaid ega uksi ning multimeediasüsteemi. Olemasolevad kerepaneelid on tehtud taaskasutatud plastikust, armatuurlaud on aga korgipuust ning seda saab kasutada näiteks tahvlina, kuhu knopkadega kaart kinnitada.

Sisustus on samuti minimalistlik, pestav – ja istmekatted on eemaldatavad ning magamiskottideks muudetavad! Katusel on modulaarne lahendus asjade kinnitamiseks, esitulesid on üks ning see on ühtlasi eemaldatav prožektor, auto akupakk on samuti eemaldatav ja välise energiaallikana kasutatav. Manifesto rehvid on aga õhuta, et minimeerida igasuguseid hätta jäämise riske.

Loomulikult ei jõua see auto sellisel kujul kunagi tootmisse – kindlasti aga võib nimetatud nutikaid lahendusi moel või teisel mudelivalikusse oodata.

