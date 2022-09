KARBIST VÄLJA | Siin see on: täiesti uus mobiiltelefon nimega Nothing phone (1)

Niisiis, saame tuttavaks. Tootja: Nothing. Telefon: phone (1).

Juba karp on konkurentidega võrreldes eriline, pigem näeb see välja nagu CD-plaat. Selle tagaküljelt saame info, et muutmälu (RAM) on seadmel 8GB (mis on päris tubli näitaja) ning põhimälu koguni 256 GB. Veidi allpoolt saame teada ka seda, et seade on küll disainitud Londonis, aga kokku pandud ikka Hiinas – ehk et umbes sama lähenemine, mida praegu on tegemas Nokia.

Karbi avamiseks tuleb tõmmata seda punast riba siin:

Ja seadme saab seejärel kenasti välja kallutada:

Esmamuljed disainist. Kui eestpoolt vaadata, siis ekraani ja külgede lamedust arvestades pigem iPhone kui Samsung. Tõeliselt uutmoodi ja vinge on seadme tagakülg: see on tehtud läbipaistva korpusega ja nii saab kasutaja aimu, mis seadme sees pesitseb. Mingil põhjusel on selle keskmes pommi kujutis (hiljem avastan seadete alt, et see asja nimi on siiski Glyph ehk eesti keeles glüüfid – märguannete süsteem, millel saab tuled ka põlema panna:

Väike positiivne vaheüllatus: lõpuks ometi on üks telefonitootja teinud SIM-kaardi vahetamise nõela ümara disainiga, mida on mõnus sõrmede vahel hoida. Tõsi, sellele on kulunud veidi plasti, loodetavasti taaskasutatud.

Seadme paremal küljel näeme tagasihoidlikult pinna lähedale hoidvat toitenuppu ning vasakul kahte helinuppu. Kummalgi serval on ka pea märkamatu antenniriba. Vana kooli kõrvaklapipesa telefonil ei ole. USB-C laadimisport on tavapärases kohas seadme alumisel serval. Telefoniga on karbis kaasas ka USB-C kaabel, selle abil on võimalik esmakasutusel vanast seadmest hakata kohe ka andmeid üle tooma.

Mis seal ikka, paneme mobiilile hääled sisse.

Siin vaatab meile vastu rõõmus teadmine, et eestikeelne süsteemimenüü on täiesti olemas. Seadistamise käigus saame muu hulgas teada, et phone (1) sõrmejäljeluger on integreeritud tipptelefonidele omaselt ekraani alla (mitte toitenupu sisse, nagu keskklassi seadmetel).