Teadlased on leidnud mooduse vananemise pidurdamiseks

Suurbritannia, Itaalia, Hiina ja Ameerika teadlaste meeskond on leidnud uue meetodi, mis aeglustab ja võib isegi takistada immuunrakkude loomulikku vananemist. Ajakirjas Nature Cell Biology avaldatud artiklis kirjutavad teadlased, et uued andmed ei aita inimestel mitte ainult tervemalt ja kauem elada, vaid aitavad toime tulla ka tõsiste haigustega, nagu vähk ja dementsus.

Londoni ülikooli kolledži professor dr Alessio Lanna selgitab: „Immuunrakud on patogeenidega võitlemiseks pidevalt valvel. Tõhususe säilitamiseks peavad nad kehas püsima aastakümneid, kuid see on võimatu. Selles uuringus püüdsime välja selgitada, millised mehhanismid on olemas, mis tagavad immuunsüsteemi rakkude ehk T-rakkude pikaealisuse immuunvastuse käivitamisel antigeeni – võõra ja potentsiaalselt ohtliku aine – vastu.