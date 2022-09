Vastuoluline plaan: teadlased tahavad liustikke päästa vääveldioksiidi pihustamisega

Rühm teadlasi on teinud ettepaneku põhja- ja lõunapooluse säilitamiseks vääveldioksiidi pihustamise teel. See peaks aitama peatada liustike sulamise. Plaan on aga vastuoluline, kuna vääveldioksiidi pihustamine vabastaks miljoneid tonne süsihappegaasi. Sellest teatas Sky News.

Projekti toetajad on teinud ettepaneku pihustada atmosfääri mikroskoopilisi aerosooliosakesi, et peegeldada päikesevalgust ja jahutada sulavaid liustikke. See nõuab umbes 175 000 lendu aastas, mis toob kaasa miljonite tonnide süsinikdioksiidi eraldumise, märgib Sky News.

Endine Briti valitsuse nõunik teaduse alal David King kommenteeris neid plaane ja toetas seda ideed. Väljaandele antud kommentaaris ütles ta, et pooluste soojenemine on saavutanud kriitilise taseme ja liustike taaskülmumine võib piirata üleilmse meretaseme tõusu.

Wake Smith USA Yale'i ülikoolist juhtis uuringut, mille käigus teadlased koostasid plaani pooluste „külmutamiseks“. Ta usub, et selline idee peaks n-ö ravima kliimamuutuse olulist sümptomit, mitte selle põhjust.

Teadlased plaanivad seda teha 125 lennukist koosneva õhulaevastikuga, mis vabastaks 13 km kõrgusel mikroskoopiliste vääveldioksiidi osakeste pilve. Pärast seda triivivad osakesed kõrgtuule mõjul aeglaselt pooluste poole, varjutades veidi allpool asuvat Maa pinda.

Kuid mitte kõik ei hinda seda ideed. Fakt on see, et vääveldioksiidi pihustamiseks tuleb teha palju lende, mis põhjustavad kasvuhoonegaaside eraldumist atmosfääri ülakihtidesse. Peale selle võib päikesekatkestus kaasa tuua väiksema saagikuse, tagajärjed võivad olla ettenägematud.

Eelmisel aastal Põhja-Rootsis õhupallidelt osakeste õhkupaiskamise plaan tühistati pärast keskkonnakaitsjate proteste. Laiaulatuslikuks heiteprogrammiks oleks vaja rahvusvahelist kokkulepet. Kuid teadlaste sõnul elab piirkonnas, kus on kavas vääveldioksiidi alla loopida, ainult 1% maailma elanikkonnast.

Projekti toetajad usuvad, et kõik riskid tasuvad end ära. Nende sõnul on liustike seesugune külmutamine oluline kogu inimkonnale. Kui nende sulamist ei takistata, toob globaalne soojenemine kaasa asjaolu, et ookeanite veetase tõuseb järsult.