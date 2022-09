VIDEO | Nii ei olnud plaanis: Jeff Bezose firma rakett lendas peale startimist tükkideks

USA miljardärile Jeff Bezosele kuuluv Blue Origini rakett New Shepard plahvatas minut pärast õhkutõusmist. Sellest teatab Reuters.

Raketti katsetati Lääne-Texase osariigis Blue Origini 23. missiooni raames. Inimesi pardal ei olnud. Märgitakse, et umbes 8 kilomeetri kõrgusel maapinnast süttis New Shepardi kanderaketti mootor. Kapsli raketist lahtiühendamise süsteem tõukas laeva koheselt raketist eemale. See funktsioon käivitatakse ohutuks maandumiseks langevarjuga.