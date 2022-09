VIDEO | Vene propaganda jäi haledalt vahele: ukrainlaste dessandi pähe rünnati Hitleri-aegset sillatuge

Vene kaitseministeerium teatas 14. septembril, et nende ründekopter Ka-52 on Žaporižžja tuumajaama juures hävitanud ukrainlaste dessantkaatri. Tegelikkuses aga ründasid venelased Dnepris asuvat vana sillatuge. Sakslased hakkasid antud silda ehitama 1943. aasta kevadel ja järgmise aasta veebruaris lasti see õhku. Sillast jäi alles vaid kaks tuge, millest üks langes nüüd vene armee „ohvriks“.