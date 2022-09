Peugeot toob turule uued elektriautod

Mudelite jõuallikaks saab uus elektriajam, mille keskmine energiakulu on kõigest 12,7 kWh, kuid suudab samas pakkuda 115 kW (156 hj) võimsust ja tagada sõltuvalt varustustasemest sõiduulatuseks üle 400 km (WLTP), ehk siis kõigest 12,7 kWh kulub 100 km kohta. Pöördemomendi näitajaks on 260 Nm.

Uued mudeliversioonid on saadaval Allure ja GT varustustasemes ning jõuavad turule 2023. aasta sügisel.

Elektriliste mudelite sõitjateruumis on tavaversiooniga võrreldes rohkem avarust ning need on varustatud 18-tolliste alumiiniumvelgedega, mille aerodünaamilised omadused aitavad tootja teatel parandada sõiduki efektiivsust.