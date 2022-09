VIDEO | Tšiili mägedes varises kokku hiiglaslik liustik: varingu hetk jäädvustati videole

Tšiili Patagoonia mägiliustik varises kõrgete temperatuuride tõttu kokku. Soe ilm ja vihm viisid selleni, et osa rippuvast liustikust Queulati rahvuspargis Tšiili Ayseni piirkonnas murdus lahti, vahendab Reuters. Varingu hetke filmisid turistid.

Videol on näha liustiku kokkuvarisemisest: umbes 200 meetri kõrguse mäe tipus asuv liustik hakkab mürisema ja murdub.

Santiago ülikooli klimatoloog Raul Cordero sõnas , et jääplokkide kokkuvarisemine on normaalne, kuid nende sündmuste sagedus on murettekitav. Tema sõnul valitses enne kokkuvarisemist selles Patagoonia piirkonnas kuumalaine väga kõrge temperatuuriga.