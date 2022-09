FOTOD | James Webbi teleskoop saatis Maale ülesvõtted Orioni udukogust

James Webbi kosmoseteleskoop saatis Maale tagasi hingekosutavad pildid Orioni udust. Need heidavad valgust keskkonnale, mis sarnanes meie Päikesesüsteemiga, kui see tekkis üle 4,5 miljardi aasta tagasi.

Teadlaste sõnul aitavad pildid neil paremini mõista, kuidas toimus Linnutee planeetide evolutsioon esimese miljoni aasta jooksul. „Oleme üllatunud Orioni udukogu kujutiste üle. Alustasime selle projektiga 2017. aastal, seega oleme oodanud üle viie aasta, et need andmed saada,“ sõnas Kanada Lääne ülikooli astrofüüsik Els Peeters.

Ülesvõtetel on näha tihedat gaasi- ja tolmuseina, mis meenutab tohutut tiivulist olendit, kelle suud valgustab üks hele täht (θ2 Orionis A, mis on Maalt palja silmaga vaadeldav). „Need uued vaatlused võimaldavad meil paremini mõista, kuidas massiivsed tähed muudavad gaasi- ja tolmupilve, milles nad sünnivad,“ lisas Peeters.

Orioni udu on emissiooni ja peegelduse udukogu, mis on samuti tähtede tekkepiirkond. See asub Orioni tähtkujus 1350 valgusaasta kaugusel. Selle näiv tähesuurus on umbes neli meetrit, mis muudab selle mitte ainult palja silmaga nähtavaks, vaid teeb sellest ka heledaima hajutatud udukogu ja ühe heledaima süvakosmose objekti. Udu avastas prantsuse astronoom Nicolas-Claude Fabri de Peiresc 1610. aastal.