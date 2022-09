VIDEO | Vene lennuvägi denatsifitseerib ja demilitariseerib ennast edukalt ka ilma ukrainlaste abita

Viimastel päevadel on Venemaa lennuväe kaotustele lisandunud üks hävitaja Su-30SM, ründelennuk Su-34 ja vägede lähitoetuseks mõeldud ründelennuk Su-25. Tõsi, Su-30 SM oli Harkivi oblasti kohal alla tulistatud juba enne vastupealetungi algust, kuid suur oli ukrainlaste ja lääneriikide üllatus kui nad avastasid, et venelased pole viitsinud lennukivraki juurest ära koristada isegi ülisalajast SAP-518SM Regata segajat. Selle peamine roll on segada vaenlase õhutõrjet, väidetavalt annab see võimaluse varakult vastase radareid märgata, seejärel segada ja segadusse ajada isegi vastase rakette. Nüüd tänu venelaste erakordsele lohakusele on selle kompleksi võimalustega võimalik lähemalt tutvuda ka lääne sõjaväeluurete esindajatel.