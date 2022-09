Kaitsevägi ostab Eesti ettevõttelt 15 miljoni eest nutikaid lennusihtmärke

Bensiinimootoriga varustatud 2,2 meetrise tiiva siruulatusega mehitamata sihtmärk on eredat värvi ning kannab kahte komplekti suitsugeneraatoreid ja IR-valgusküünlaid. Pürotehnilised lahendused ehitab sihtmärgidroonile RUF Eesti AS. Mehitamata sihtmärgi lennuaeg on kuni kolmekümmend minutit ning see on võimeline lendama üle 180 km/h kiirusega.