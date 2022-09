Tallinna südalinn saab juurde hädavajaliku raudteealuse tunneli

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg ütles Fortele, et hange avaldati riigihangete registris 9. septembril kell 15 ning pakkumuste esitamise tähtaeg on 5. oktoober 2022 kell 12.00. Tunneli rajamiseks on hanke võitjal aega 20 kuud.