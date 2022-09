Peaaegu uusimad koroonavaktsiinid jõuavad soovijateni neljapäeval

Sotsisaalministeeriumi teatel tekib digiregistratuuris võimalus uue vaktsiini valimiseks, kui vaktsiin on jõudnud vaktsineerijateni ja vaktsineerijad on vabad vaktsineerimisajad välja pannud. See kõik peakski ministeeriumi hinnangul alates neljapäevast juhtuma.