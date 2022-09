FOTOD | Eestisse saabusid NATO uued tankid Leopard 2A7

„Leopard 2A7 on üks moodsamatest ja arenenumatest tankidest maailmas. Need maisinad annavad märkimisväärse panuse NATO lahingugrupi võimekuse tugevdamisele. Lähikuudel ootavad meid koostööharjutused ning Eesti, Briti ja Prantsusmaa liitlastega integreerumine,“ ütles Taani kontingenti vanem kolonelleitnant C. E. Poulsen.

Saksa ettevõtte Krauss-Maffei poolt ehitatud masinad on kuulsa Leopard tankide uusim versioon, mis arendati Leopard 2A5DK moderniseerimise käigus. Tänu V12 kaksik turbodiiselmootorile on 68 tonni kaaluv tank võimeline liikuma maastikul kuni 60 km/h. Lisaks on masin varustatud uue digitaalse sihtimissüsteemiga ning täielikult stabiliseeritud 120mm kahuriga.

NATO lahingugrupi Taani kuues rotatsioon on moodustatud Jutlandi draguunide rügemendi 1. pataljoni 2. eskadroni baasil. Nende koosseisu kuulub rahvuslik toetuselement ning logistikute üksus. Kuigi taanlased on Eestis teeninud mitu korda, on nende tankid Leopard 2A7 siin esimest korda.

Saabunud üksus alustab peagi teenistust Tapal paiknevas NATO lahingugrupis, mis kuulub 1. jalaväebrigaadi koosseisu, koostöös Prantsusmaa ja Suurbritannia üksustega. NATO lahingugrupp roteerub regulaarselt ning lähiajal saabuvad Eestisse uued Suurbritannia ja Prantsusmaa üksused, kes vahetavad välja hetkel Eestis teenivad liitlasüksused.