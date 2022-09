VIDEOD | Vene sõdurite TikToki video läks tänu ukraina drooni sekkumisele kohutavalt viltu

Vene vägedele on viimastel päevadel saanud Ukrainas osaks suured kaotused. Entusiastid, kes tegelevad sõdivate poolte kaotuste kokku lugemisega, on visuaalsete tõendite põhjal kokku lugenud, et Venemaa on kaotanud Ukraina vastupealetungi käigus nii palju relvastust, et sellest piisaks nelja brigaadi relvastamiseks.