Proovisõit: Dacia Duster Prestige - aeg loobuda eelarvamustest

Vaatame auto põhiomadused üle. Tahtsin esimese asjana telefoni laadima panna, aga avastasin, et portidest on olemas kaks vana head USB pesa – laadimiseks ja multimeediasüsteemiga ühendamiseks. Lisaks sigaretisüütaja tüüpi sisend, mida kasutavad mitmed lisaseadmed - olgu selleks siis madratsipump või külmik. Minu telefonile sobivad USB-C liideseid kahjuks pole ja ka juhtmevaba laadimist mitte.

Automaatkäigukast on topeltsiduriga – sellele viitab tähis DCT mudeli nime lõpus. Käiguvaheti lahendus on tehtud lihtne: sobiva positsiooni saab sisse lülitada lihtsalt tavalise kangi sarnast hooba ette-taha liigutades ning vastav näit ilmub siis ka näidikute displeile. Sõidurežiime on autol kaks: tavaline ja Eco. Käsipidur on füüsiline ehk ei ole varustatud elektroonilise automaatikaga. Foori taga seismise järel hakkab auto kohe paigast liikuma, kui jalga piduripedaalilt vabastada (ehk et ei oodata ära gaasipedaali vajutust, nagu teeb mõni teine auto).

Mis veel näidikutedispleisse puutub, siis üsna tüütu on see, et süsteem ei jäta meelde, millise valiku ma olen kuvamiseks valinud. Ehk et kui ma tahan näha numbrilist kiirust, siis auto lükkab käivitamisel alati ette midagi, mida Rumeenia tehasetöötajad on heaks arvanud.

Kahe istme vahel olevat käetuge saab ette-taha liigutada, selle all on ka väike panipaik. Käigukandist ees on ruumi ühele kohvitopsile. Teine asetseb pidurikangi kõrval (seal on veel pesa millegi väikese ja ümmarguse jaoks, aga ma ei ole veel välja mõelnud, mis sinna võiks sobituda).

Kllimaseade on ühetsooniline. Roolisoojendust ei ole, tükk aega tuli otsida istmesoojenduse nuppe ja avastasime need lõpuks istmete väliskülgedelt. Külgpeegleid saab reguleerida elektrooniliselt, aga uste lukustudes need kere lähedale ei pöördu. Uksed lukustuvad ja vabanevad lukustustusest automaatselt ehk võtmevabalt, nagu saab ka mootorit käivitada vaid nupuvajutusega.