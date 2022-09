100-meetrine asteroid kihutab Maa suunas: täna tuleb see meie koduplaneedile kõige lähemale

NASA hoiatab Maale läheneva suure asteroidi eest. Arvutuste kohaselt lendab see kõige lähemalt meie planeedist mööda 12. septembril. Sellegi poolest on taevakivi kuulutatud „potentsiaalselt ohtlikuks“. Sellest teatas NASA raketimootorite laboratooriumi pressiteenistus.

Kosmoseagentuuri andmetel on asteroidi läbimõõt ligi 94 meetrit. Selle liikumiskiirus on umbes 36 720 km tunnis.

Märgitakse, et asteroid läheneb Maale maksimaalselt lähedale 12. septembril. Meie aja järgi peaks lähenemine toimuma täna õhtul kella 23 paiku. Minimaalne vahemaa Maa ja asteroidi vahel on 6,7 miljonit kilomeetrit. Võrdluseks: Maa ja Kuu vahemaa on 384 000 kilomeetrit.