Liisi Org: „Välismaal õppimine rikkus mu ära. Heas mõttes“

Liisi teadis juba varakult, et hing ihkab välismaale. Pärast gümnaasiumi lõpetamist Tartus viis ta paberid Tartu Ülikooli Pärnu kolledžisse ettevõtluse ja projektijuhtimise erialale. Juba õpingute alguses sai paika otsus kandideerida Erasmuse programmi kaudu välistudengiks. Valik langes Hispaania pealinna Madridi kasuks.

„Hispaania on üks mu südamelähedasemaid riike. Ma ei olnud seal kunagi tegelikult käinud, aga kuidagi teadsin ette, et Madrid on minu linn ja et ma tahan just Madridi ja Hispaaniasse minna,“ meenutas Liisi.

„Ülikool oli hästi rahvusvaheline, linn oli imeline. Inimesed, kellega ma seal kogu aeg koos olin, olid hästi toredad. Minu hispaania keel oli lõpuks isegi päris hea.“

Vahetusaasta jooksul õppis Liisi palju nii enda kui teiste kultuuride kohta. Lisaks sai tõuke kogu eluks, et ta saab kõigega hakkama.

„Välismaale minek on mega tore ja tõesti soovitan kõigile. Ma olen öelnud kõikidele oma noortele sõpradele, et palun minge lihtsalt ükskõik kuhu, kas või pooleks aastaks või aastaks. See on kõige parem asi, mida saad teha oma tuleviku jaoks.“

Edasi New-Yorki

Pärast magistriõppe lõpetamist Tartus seadis Liisi endale uuesti sihiks suunduda välismaale, kuigi elu Eestis tundus olevat paigas. „Tegelikult Erasmus rikkuski mu ära heas mõttes,“ märkis saatekülaline. „Kui sa ühe korra oled käinud kuskil ära ja elanud seal, siis sa tead, et lähed veel.“

Seekord lendas Liisi Balti-Ameerika Vabaduse Fondi abil üle ookeani ning uus elukoht oli New York. USAs vaimustus Liisi startup maailmast. Nii viiski teda karjäär edasi iduettevõttesse ning samal ajal korraldas ta ka idufirmasid tutvustavat nädalat „Startup Week Tallinn“.

Püsimatu hing

Liisi on tihtipeale samal ajal mitmes rollis ning siingi näeb ta seoseid Erasmuse ajaga.

„Ma lihtsalt tunnen, et ma olen püsimatu hing ja täiesti kindel, et Erasmusel oligi siin väga-väga suur roll,“ ütles Liisi. „Mulle lihtsalt väga meeldib teha erinevaid asju kogu aeg korraga, kui need võimalused tulevad.“