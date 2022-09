Ukraina relvajõud on saavutanud tulekontrolli kõigi Dnepri jõe ületuskohtade üle Hersoni oblastis ning venelased on sunnitud kasutama elavjõu ja varustuse veoks pontoonsildu. Kuid see pole kaugeltki okupantide tervise jaoks ohutu. Sel nädalal muutusid sotsiaalmeedias „viraalseteks“ videos, milles okupantide kolonn üritas Dneprit ületada, kuid sattus suurtükitule alla ning videote autor ise sai korraliku ajupõrutuse.