Kuninganna ja autod: Elizabeth II jättis rikka ja värvikireva jälje autoajalukku

Kui erinevad tähtsad tegelased kipuvad istuma luksuslike autode tagaistmetel ja neid sõidutavad professionaalsed autojuhid, siis kuninganna Elizabethi tuntakse hoopis selle järgi, et ta ei jätnud kasutamata võimalusi ise autot juhtida.

Ka internetiavarustest leiab rohkem pilte sellest, kuidas väikest kasvu kuninganna üle rooliratta piilub, selmet tagaistmel tähtis olla. Omamoodi kurioosne selle kõige juures on asjaolu, et kuninganna on ainus inimene Suurbritannias, kes ei vaja juhiluba.