FOTOD | Eesti firma toodetud „nutikad“ miinid saavad Ukrainas oma esimesed lahinguristsed

PK-14 on plahvatusjõuga soomust läbistav miin, mis ühendab oma väikest massi operatiivse lihtsuse ja parema täpsusega. Sisaldades vaid 1,7 kg lõhkeainet, on tegemist väikseima tankitõrjemiiniga turul üldse, firma kinnitusel on miin aga võimeline läbistama 50 mm terasplaati 50 meetri kauguselt lastuna, tehes sellest tõhusa vahendi soomusmasinate, aga ka transpordivahendite ja ka rajatiste vastu.