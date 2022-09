Jaapani füüsikud lõid laboris aine, mis on kõige külmem kogu universumis

Kyoto ülikooli teadlaste meeskond on loonud universumi kõige külmema aine. See on kolm miljardit korda külmem kui ilmaruum tähtede vahel. Sellest teatab Space.

Jaapanlased märgivad, et isegi tähtedevaheline ruum pole kunagi nii külm, kuna see on ühtlaselt täidetud kosmilise mikrolaine taustkiirgusega. Teadlaste sõnul on tekkinud aine isegi külmem kui Bumerangi udukogu, mis on teadaolevalt külmim kosmosepiirkond. Maast viie tuhande valgusaasta kaugusel asuva gaasi- ja tolmupilve temperatuur on -272,15 Celsiuse kraadi. See on tervelt paari kraadi võrra madalam kui Suure Paugu aegadest pärineva universumi jääkkiirguse keskmine temperatuur.