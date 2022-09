Poola jätkab relvaturul lammutamist: poolakad ostavad 96 ründekopterit AH-64 Apache

Poolas Kielces toimuvalt rahvusvaheliselt relvamessilt MSPO saabus üllatusteade, et Poola ostab 96 AH-64E Apache helikopterit.

Poola on alates Venemaa sissetungist Ukrainasse teinud suuri pingutusi oma armee ümberrelvastamiseks. Juuli lõpus sõlmis Poola Lõuna-Koreaga kolm lepingut, millega panustatakse kokku ligikaudu 14,5 miljardi eurot, et osta korealastelt 1000 K2 tanki, 672 iseliikuvat haubitsat K9 ja 48 kerget lahingulennukit FA-50. Enne seda, mais oli Poola sõlminud kokkulepped ameeriklastega raketiheitjate HIMARS ja pikamaa õhutõrjesüsteemide Patriot ostmiseks.

Apache'i tehing tuli siiski üllatusena. Kui Poola peaminister Mateusz Morawiecki MSPO kolmandal päeval ootamatult Kielcesse saabus, hakkas meedia spekuleerima, et ta teatab Poola armee Kruki programmi raames uue ründehelikopteri ostmisest. Esialgu oli poolakatel plaan selle projekti raames osta 32 uut ründekopterit. Kuid 8. septembri õhtul teatas kaitseminister Mariusz Błaszczak, et Poola ostab 32 kopteri asemel 96 ja on sõlminud lepingu ameeriklaste Boeinguga AH-64 ostmiseks.