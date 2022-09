FOTO JA VIDEOD | Ukraina väed on kahe päevaga Harkivi oblastis edasi liikunud 50 kilomeetrit

Ukraina sõjavägi alustas 6. septembril Harkivi oblastis Balaklija linna lähedal üllatusrünnakut. Tänase seisuga ollakse esialgse rindejoonega võrreldes edasi liigutud 50 kilomeetrit. Ukraina ajakirjanik Andrii Tsaplienko avaldas oma Telegrami kanalis foto ukraina sõdurist, kes on jõudnud Ševtšenkovo alevini, mis asub kahe päeva taguste Ukraina armee positsioonidega võrreldes 50 km idas. Et läbi lõigata vene vägede Izjumi grupeeringu jaoks ülioluline teedesõlm Kupianski linna juures, mis on üks pealetungi sihte, tuleb ukrainlastel läbida aga veel umbes 35 km.