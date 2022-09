Proovisõit | Cupra Formentor VZ5: beebi-RS teeb suurematele vendadele säru

Enamat tahta olnuks patt. Golf on oma erinevate kuumade luukpärade tarbeks küsinud Ungaris 2009. aastast saadik valmistatavat mootorit kogu selle tootmise ajal, kuid alati korvi saanud. Tõenäoliselt aga hinnati Wolfsburgis Formentori potentsiaali piisavalt suureks, et kui sellele eriti äge mootor aiste vahele panna, loob see võitmatu sportauto kuvandi. Kui üle neljakümne aasta tagasi tegi seda Golf GTI, siis miks mitte edulugu korrata!

Volkswageni kontserni sees toimib raudne hierarhia ning kuigi pealtnäha tundub, et platvorme ja mootoreid jagatakse mudelite vahel helde käega, siis tegelikkuses on maha tõmmatud üsna teravad punased jooned, mille ületamine oleks ennekuulmatu. Nii ei soovitud Audi 2,5-liitrist viiesilindrilist jõuallikat jagada isegi kõige sportlikuma Golfiga, ammugi siis Seatiga. Staatus määrab mootorid.

Kataloonia kaubamärgi turundajate sõnul oli uuel Formentoril kõik, et end tõestada kui ideaalset sportlikku krossoverit, autot, millel on resoluutselt agressiivne stiil, nii kaasaegne ja ruumikas interjöör kui ka ohtralt võimsust (pistikhübriidil kuni 245, kaheliitrisel kuni 310 hobujõudu). Kuid isegi tippversioonis jäi Formentor liiga pehmeks, et pakkuda sõidugurmaanidele tõelist põnevust.

Esimene päris oma, vaid Cupra tarbeks loodud mudel oligi Formentor. Tinglikult võib päris-Cupraks lugeda ka Borni , kuid ainus pilk sellele reedab kohe, et tegu on lihtsalt pisut ümber riietatud Volkswagen ID.3-ga . Nii pole ka ime, et seni ainsale „ehtsale“ Cuprale jagus tähelepanu oluliselt rohkem kui sõsaratele.

Kogu taevas pole siiski pilvitu, nagu tõestas ka meie proovisõit. Cupra saab Audi käest üksnes 7000 eksemplari legendaarset mootorit – säilitades nii modifikatsiooni eksklusiivsuse kui ka õigustuse küsida selle eest soovitud hinda. Enamgi veel – VZ5 toodetakse üksnes vasakpoolse rooliga, mis tähendab probleeme suurtel ja olulistel turgudel nagu Jaapan, Austraalia või Ühendkuningriik. Viimastel pole parata midagi, eksklusiivseid autosid ei peagi kõigile jaguma.

Ei jagu neid autosid piisavalt ka Eestisse. Tänavu läks kaubaks täpselt viis Formentor VZ5 ja järgmisel aastal ei ole pilt parem – rohkem autosid nii väikesele Euroopa äärealale lihtsalt ei eraldata, soovijate nimekiri on aga pikk. Samas peame olema õnnelikud, et meil neid üldse registrisse lubatakse, sest mõned Euroopa riigid küsivad sellise mootoriga liikurite eest hiiglaslikku registreerimismaksu, mõned aga ei luba neid üldse maale tuua. Mis teha, ajastu märk.

Detailid eristavad

Kui VZ5 peamine muudatus asub mõistagi kapoti all, siis peab see ka väljast näha olema. Autole on lisatud stiilielemente, et kajastada VZ5 staatust tippmudelina. Nii on seal uus kapott ja suured õhuvõtuavad, allpool on uus kaitseraud ja iluvõre. Maasturlikkust rõhutavad plastist koopaservad on pisut laiemad, et suuremad rattad ära mahuksid.

Seal sees on nüüd lausa 20-tollised (varem 19) 8,5-tollise laiusega valuveljed, millele on tõmmatud 255/35 R20 mõõdus rehvid ja nende ees asuvad kuue kolviga Akebono pidurisadulad (seesama Jaapani tootja valmistas McLareni P1 hüperauto pidurid!) koos 18-tolliste ketastega. Tagaosas on süsinikkiust õhuhajuti ning autol on ka must kroomitud embleem „Cupra“.

VZ5 on võimalik valida nelja eri värvi vahel, mille hulgas on ka ainulaadne Taiga Grey, mis on loodud üksnes selle mudeli tarbeks. Sõitjateruumis on ees sportlike CUP-korvistmete paar, mis on kaetud kas bensiinisinise või musta nahaga.

Tähtsaimast – sõidust!

Kuna tipp-Cupra on mõeldud nii sõidugurmaanidele kui igapäevakasutuseks, tegime sellega kaks eraldi testi. Esimese jooksul kasutati autot igapäevase mustri järgi, kusjuures rataste alla jäi üle 600 kilomeetri – ent siiski eranditult tavaliikluseks mõeldud teedel ja tänavatel. Teises osas viisime Formentor VZ5 aga ringrajale ning vaatasime, mida sõidupuristidel öelda on.

Loe täispikka arvustust koos rajatestiga ja vaata rohkem pilte tasuta portaalis Accelerista.com nendel sõnadel klikkides .