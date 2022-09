Sel aastatuhandel pole veel ette tulnud, et auto ostmine on nõnda vaevaline: Uusi autosid pole saada, nende hinnad on jaburad. Ka populaarsete kasutatud autode hinnad on tõusnud ja valiku tegemine on keerulisem kui seni. Vaatasime praegu müügis olevaid autosid ja noppisime välja kolm mõtet, mida võiksid kasutatud autot ostes kaaluda.