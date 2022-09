USA teadlased hoiatavad: meedia ületarbimine võib viia vaimse ja füüsilise tervise halvenemiseni

Teadusajakirjas Health Communication avaldati uuring, mis seob inimeste tervisliku seisundi uudistega, mida nad loevad. Tuhandest küsitluses osalenud inimesest väitis 16,5 protsenti, et „negatiivsed uudised“ suurendavad nende stressitaset ja halvendavad nende heaolu. Selgus, et paljudel osalejatel oli obsessiivne soov halbade uudiste vaatamist jätkata, hoolimata asjaolust, et need valmistavad pettumust ja masendust.