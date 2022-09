FOTOD | Apple kuulutas välja uued iPhone’id – uut neis aga polnudki

Välimuse poole pealt näeb iPhone 14 pea identne välja iPhone 13-ga: selle ekraanidiagonaal on 6,1 tolli ja ülevalt leiab koos selfikaameraga väikese kulmu. iPhone 14 Plus on seevastu hulga suurem ja ekraan on 6,7-tolline, kirjutab Geenius .

Mõlemad mudelid kasutavad Apple’i eelmise generatsiooni A15 kiipi. Kui SE mudelid välja arvata, siis on see esimene kord, kui Apple uute telefonidega uut kiibistikku ei too. Apple tõi küll eraldi välja, et Plusi akukestvus on iPhone’ide seas rekordiline, kuid tavalise mudeli akust juttu ei tehtud.