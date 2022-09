Samsung tõi müügile uue töö- ja matkainimeste mobiiltelefoni XCover6 Pro

Seadmel on nimelt uus 6nm protsessor, 5G võrgutuge ja 6GHz Wi-Fi 6E lairibaühenduse võimalus. Seade vastab IP68 tolmu- ja veekindlusstandardile. Seadme 4050 mAh aku on vahetatav.

Seade on vähem kümne millimeetri paksune (tavatelefonid tavaliselt u. 7 mm), seadme 6,6-tolline ekraan on kuni 120 Hz värskendussagedusega. Olemas on nii näotuvatus kui sõrmejäljega.