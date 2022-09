FOTO | James Webbi teleskoop tegi superülesvõtte Taranteludust

James Webbi kosmoseteleskoop on Maale saatnud järjekordse vapustava ülesvõtte. Uuel fotol on Taranteludu.

Taranteludu on hajusudu meie Linnutee galaktika lähistel Suures Magalhãesi Pilves Kuldkala tähtkujus. See sisaldab eredamaid ja kuumimaid tähti ning varem arvati selle pärast, et tegu on tähega. Taranteludu asub kõige aktiivsemas tähetekkepiirkonnas.