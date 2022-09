Toyota hakkab Jaapani mootoritehaseid akutehasteks kohandama

Toyota on seni elektrifitseerumise osas pigem vastuvoolu ujunud ning kui VW kontserni on kiidetud kui kõige edukamalt ja jõulisemalt elektrile üle minevat „vanakooli“ autotootjat, siis Toyota on saanud (kohati teenimatu) kriitika osaliseks. Toyota presidendi Akio Toyoda lähenemine on seni olnud väga selge – heitmed on keskkonna vaenlane, mitte sisepõlemismootor.