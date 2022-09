TTJA kuulutas täna välja konkursi 5G-sageduslubade konkursi sagedusalas 694–790 MHz, mis on oma leviomadustelt eriti otstarbekas just hajaasustusega maapiirkondades kasutamiseks, ent Venemaa läheduse tõttu jääb see koguni viies maakonnas korralikult kasutusele võtmata.