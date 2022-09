Poolas avati mälestusmärk kohalikele metsavendadele ehk „neetud sõduritele“

Monument koosneb 12 kommunismivastase põrandaaluse võitleja figuurist (nende hulgas Poola armee kapten Witold Pilecki, kelle kommunistid tapsid 1947. aastal) ja kesksest elemendist - elupuust, mille kohal on murtud tiivaga kotkas. 65 protsenti monumendi maksumusest kaeti crowdfundinguga.

Poola Seimi aseesimees Ryszard Terlecki märkis tseremoonial: „Neid tulistati kuklasse, poodi üles, tapeti haarangute käigus. Nende unistus vabast Poolast ei täitunud. Kuid see monument justkui ütleb neile, et see oli võitlust väärt.“