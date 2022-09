Kellahinnang: Galaxy Watch 5 - Samsung tabas taas naelapea pihta

Tervis: ma saan selle kellaga mõõta on skeletilihaste massi, vee ja rasva kogust organismis (piisav vaid sõrmede hoidmisest poole minuti jooksul kella nuppudel), unekvaliteeti (kasutajale antakse seejuures 28-päevane programm oma unekvaliteedi parandamiseks), stressi, vere hapnikusisaldust ja isegi EKG teeb see koostöös Samsung Healt Monitor mobiiliäpiga ära:

Sport: lõpuks ometi julgeb üks laiatarbe nutikell mulle pärast metsajooksu, et minu jala kontaktiaeg maapinnaga on ilmselgelt liiga pikk ja et mu kehaolek ei ole piisavalt vertikaalne (ma küll ei saanud aru, kas olen liiga ette või taha kallutatud), ent samas on väga head lood lennuaja ja sammude sümmeetriaga. Loomulikult kuvatakse seejuures täpsed pulsinäidud reaalajas, liikumismarsruut kaardil, ent uuendusena ka valatud higi koguse:

Kella aku on eelkäijaga (Galaxy Watch 4) aga lause 13% suurema mahutavusega (470 mAh). Laadimise test näitas, et 14% täituvuse pealt 100% jõudmiseni kulus kõigest 1h ja 10 min. Kusjuures, huvitav on see, et mida päev edasi, seda kauem aku vastu pidas: teise päeva hommikuks oli akut järel 30%, laadisin taas täis ja teise päeva hommikul samal ajal vaatas ekraanil vastu juba 61%, kolmanda päeva hommikul aga juba 81%. Edasi jõudsingi selleni, et kella pidi laadima umbes kord kahe ööpäeva jooksul (mis on Samsungi kellade puhul väga hea tulemus). Laadida saab seda kella juhtmevabalt, seega ei pea alati laadijat kaasas tassima (saab ka näiteks telefoni peale asetada, mis seda siis laadima asub.

Kella sisse on suudetud mahutada ka 16 GB mäluruumi muusika, fotode jms salvestamiseks. Kell on loomulikult veekindel ja seda kuni 50 meetri sügavusel oleva rõhuni.

Oluliselt kriimustamiskindlamaks (tootja kinnitusel 61 %) on saanud kella displei – see on kaetud nüüd safiirkristallkattega.