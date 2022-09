FRACTORY ERISAADE | Kuidas on tootmine metallimaailmas aja jooksul muutunud?

Saates tuleb muuhulgas juttu sellest:



Miks on hädavajalik, et insenerid saaksid vahetut tootmiskogemust?

Miks on oluline koostöö tootmisüksuse, projekteerija ja tehnoloogide vahel?

Mis tuleb enne - disain või materjal?

Kuidas aitab täpsem ja nutikam joonestamine raha säästa ja tarneaega lühendada?

Kuidas hea suhtlus aitab vajadusi paremini kaardistada, millega võidab nii kvaliteedis, hinnas kui tarneajas?



Saadet juhib insenerist ettevõtja, Fractory kaasasutaja ja tegevjuht Martin Vares ning stuudiokülaliseks on Mikk Kimmel, Fractory vanem-müügiinsener. Mikk on Fractory üks esimesi töötajaid, kes on ettevõtte müügitiimis tegutsenud viimased neli aastat. Mikk on õppinud tootearendust- ja tootmistehnikat, tal on 15aastane kogemus metallimaailmas tootmise koordineerimisel ning on olnud nõu ja jõuga abiks mitmetele Fractory klientidele nii seeriatootmise kui prototüüpimise juures.