Huaweilt taas uus mobiiltelefon

Seade kannab nime nova 10 Pro ja see on erakordne ühes osas: üks kahest selfikaamerast on koguni 60-megapiksline (tavaliselt ei ole ka mobiilide põhikaamerad sellise näitajaga). See on lainurk ja sellega saab teha 4K-kvaliteedis videoid. Teine esikaamera on tavapärane 8MP, et sellel on koguni 2x optiline kui ka 5x digitaalne zoom. Põhikaamera on seadmel 50 MP.