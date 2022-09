INTERVJUU | Vene eks-asepeaminister: ärge lootke Putini lõpule, ta on ilmselt veel kaua võimul!

Kui tavalised Venemaa elanikud hakkavad lõpuks tunnetama sanktsioonide mõju, siis võib see viia hoopis selleni, et Venemaa ühiskond konsolideerub tugevamalt ümber Putini, hoiatab Koch. Samas ei välista ta võimalust, et Putini enda lähikonnas küpseb vandenõu tema kukutamiseks.

Praegu on väljaspool Venemaad ootused, et Venemaal kasvab rahulolematus ja see viib Putini režiimi lahkumiseni. Kas teie usute sellesse?