FOTO | Teadlased avaldasid ülesvõtted kõhedavõitu virmalistest Marsi poolustel

Teadlased uurivad Marsi virmalisi. Uued uuringud näitavad, et virmalised on väga dünaamilised ja muutuvad, teatas Science Alert.

Prootonivirmalised on punase planeedi kõige levinumad virmalised. Need tekivad väga sarnaselt sellele kuidas Maal, kuna aga Marsi atmosfäär on hoopis teistsugune ja seal pole sisemist magnetosfääri nagu Maal, on vaatepilt ainulaadne. „Jõudsime järeldusele, et mitmed protsessid võivad tekitada laigulisi virmalisi,“ räägivad teadlased.