Suur Hadronite Põrguti võib seisma jääda: Prantsusmaal on elektrienergia liiga kallis

Erakorralisi meetmeid kaalutakse pärast seda, kui Venemaa Gazprom teatas reedel, et on määramata ajaks katkestanud gaasitarned läbi Nord Streami gaasitoru.

CERN asub Prantsusmaa ja Šveitsi piiril ning on Prantsusmaal üks suurimaid elektritarbijaid. Kokku asub keskuse territooriumil kaheksa osakestekiirendit, millest üks on Suur Hadronite Põrguti. Tippajal tarbib see ligi 200 megavatti elektrit, kolmandiku võrra rohkem kui naabruses asuv Genf.

CERN arutab nüüd oma elektritarnija, Prantsuse riigifirma EDFiga stsenaariumi, mille kohaselt operaator annab elektritarbimise vähendamise vajadusest päeva ette teada. See hoiab Suurt Hadronite Põrgutit töös ja lülitab selle asemel välja teised osakeste kiirendid ja vähendab energiatarbimist 25%. „CERNi eesmärk on hoida Suur Hadronite Põrguti töös ja vältida selle ootamatut seiskumist, mis võib 4,4 miljardi dollarit maksva rajatise rivist välja viia,“ ütles Claudet.

CERNi esindajad koostavad ka katsete peatamise plaani, mida nad kuu lõpus tutvustavad keskust rahastavate valitsuste esindajatele. „Kui meile antakse ette eelarve ja me peatame teaduse vabatahtlikult, et säästa energiat, peame tagama, et meil on asjaomaste riikide toetus,“ ütles Claudet.