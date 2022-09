Teadlastel õnnestus lahendada üks egiptuse püramiidide ehitamise saladustest

Teadlased on kinnitanud kauaaegset teooriat, et egiptlastel õnnestus tuhandeid aastaid tagasi ehitada Giza hiiglaslikud püramiidid tänu sellele, et neil õnnestus ära kasutada tänaseks olematuid veeteid. Sellest annavad tunnistust uued andmed, mis on saadud Aix-Marseille ülikooli teadlaste tehtud uuringute tulemusena, kirjutab CNN.